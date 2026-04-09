Ромарио: "В Бразилии нет игроков уровня "Золотого мяча"

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио выразил обеспокоенность текущим состоянием бразильского футбола. По мнению легендарного игрока, современные бразильцы не способны конкурировать за звание лучшего футболиста мира, как это было в прошлые десятилетия.

Как сообщает İdman.Biz, Ромарио подчеркнул, что уровень технического мастерства в стране заметно снизился. "Раньше за "Золотой мяч" боролись многие, как 15–20 лет назад. Сейчас таких игроков нет. Неймар и Винисиус могли выиграть, даже Тиаго Силва заслуживал этого, но в целом мы стали зависимы от одного лидера", — отметил ветеран.

Главной причиной кризиса Ромарио считает массовый отъезд талантов в Европу. По его словам, молодые игроки слишком рано переходят в небольшие европейские клубы, где под давлением тактических схем теряют свою индивидуальность. Последним представителем Бразилии, получившим "Золотой мяч", остается Кака, завоевавший награду в 2007 году.