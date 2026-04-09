Стивен Джеррард: "Ливерпуль" был беспомощен в матче с "ПСЖ"

Бывший капитан английского "Ливерпуля" Стивен Джеррард подверг жесткой критике игру своей бывшей команды после поражения от "ПСЖ" (0:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. По мнению экс-полузащитника, на стадионе "Парк де Пренс" мерсисайдцы потерпели тактический крах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TNT Sports, Джеррард остался недоволен действиями линии нападения и вратаря Георгия Мамардашвили в эпизоде с первым голом Дезире Дуэ. "Возможно, Мамардашвили стоило стоять на метр глубже, не было причин выходить так далеко. Это может звучать сурово, но будь он чуть сзади, мог бы перевести мяч через перекладину. Сегодня ни один тактический план в атаке не сработал, "Ливерпуль" был беспомощен", — подчеркнул Джеррард.

Легенда клуба добавил, что счет 2:0 — это еще удачный исход для гостей, так как "ПСЖ" мог забить больше. Джеррард выразил сомнение в возможности камбэка на "Энфилде" на следующей неделе, отметив полную капитуляцию команды в первой встрече.