Флик прокомментировал поражение "Барселоны" от "Атлетико"

9 Апреля 2026 01:37
Флик прокомментировал поражение "Барселоны" от "Атлетико"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, каталонцы уступили на своем поле со счетом 0:2. Голы в составе мадридцев забили Хулиан Альварес и Александр Серлот на 45-й и 70-й минутах соответственно. При этом с 44-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Пау Кубарси.

"Мы проиграли 0:2, но у нас были хорошие возможности. Соперник выступил здорово, однако мы не собираемся сдаваться. Мы верим в себя. Во втором тайме наша команда хорошо проявила себя в меньшинстве. У "Атлетико" сильная линия атаки, поэтому в обороне нам пришлось непросто, но у нас были шансы выиграть", - цитирует Флика Movistar Plus+.

Ответный матч пройдет 14 апреля в Мадриде.

