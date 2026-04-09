Защитник "Барселоны" сравнялся с Пепе по удалениям

Защитник "Барселоны" Пау Кубарси получил прямую красную карточку в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

19-летний футболист был удален на 44-й минуте встречи, оставив свою команду в меньшинстве.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, это удаление стало для испанца очередным в Лиге чемпионов, и по их количеству он сравнялся с бывшим защитником сборной Португалии Пепе, известным своей жесткой манерой игры.

Сразу после удаления "Барселона" пропустила - Хулиан Альварес открыл счет со штрафного. Во втором тайме мадридцы закрепили преимущество благодаря голу Александра Серлота.