"Ливерпуль" выдал худшую гостевую серию за 14 лет

"Ливерпуль" потерпел поражение от "ПСЖ" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Париже завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Дезире Дуэ на 11-й минуте и Хвича Кварацхелия на 65-й.

Это поражение стало для английского клуба уже четвертым подряд на выезде во всех турнирах, что является худшим показателем с апреля 2012 года. Ранее команда Арне Слота уступила "Галатасараю" (0:1), "Брайтону" (1:2) и "Манчестер Сити" (0:4).

Ответная встреча между "Ливерпулем" и "ПСЖ" пройдет 14 апреля на стадионе "Энфилд". Победитель противостояния сыграет с сильнейшим в паре "Бавария" - "Реал".