Кварацхелия признан лучшим игроком матча "ПСЖ" - "Ливерпуль"

Вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой парижан со счетом 2:0. Кварацхелия отметился забитым мячом на 65-й минуте, закрепив преимущество своей команды.

В текущем сезоне грузинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 90 миллионов евро.

Ответный матч между "ПСЖ" и "Ливерпулем" состоится 14 апреля на стадионе "Энфилд".