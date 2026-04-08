"Интер" готов продать нападающего за 50 млн евро

Нападающий "Интера" Маркус Тюрам может покинуть команду по итогам текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, миланский клуб готов рассмотреть предложения по французскому форварду уже этим летом. Руководство "нерадзурри" рассчитывает выручить за игрока не менее 50 миллионов евро.

При этом отмечается, что в случае отсутствия подходящих предложений Тюрам останется в "Интере" на следующий сезон.

Француз перешел в миланский клуб в 2023 году на правах свободного агента из менхенгладбахской "Боруссии", а его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.