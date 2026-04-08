8 Апреля 2026
Серхио Рамос и фонд Five Eleven Capital могут выкупить "Севилью" до середины мая

8 Апреля 2026 04:35
Защитник Серхио Рамос и инвестфонд Five Eleven Capital установили дедлайн до второй недели мая для завершения сделки по покупке "Севильи". Если соглашение не будет достигнуто в этот срок, эксклюзивное право на переговоры истечет, и клуб станет доступен для других покупателей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Deportes COPE, ключевым условием сделки является пункт о защите инвестиций: стоимость клуба будет значительно снижена в случае его вылета в Сегунду.

Текущий аудит подтвердил чистый долг "Севильи" в размере 90 млн евро (без учета кредитов). Сейчас решение за основными акционерами — готовы ли они снизить цену акций на фоне сложного финансового и турнирного положения команды.

