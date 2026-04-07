ЛЧ: битва титанов в Мадриде и особый матч для звезды "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодняшний вечер в Лиге чемпионов дает два очень разных по настроению четвертьфинала.

в Мадриде встречаются два европейских тяжеловеса с огромной общей историей, а в Лиссабоне, на фоне куда менее громкой вывески, есть свой мощный сюжет: возвращение Виктора Дьекереша к бывшему клубу и попытка "Спортинга" сделать еще один шаг к историческому полуфиналу.

"Реал Мадрид" – "Бавария"

Это, без преувеличения, классика Кубка чемпионов. Сегодняшний матч станет 29-м очным противостоянием клубов в турнире; до него у "Реала" было 13 побед, у "Баварии" 11, еще 4 встречи завершились вничью. Ни одна пара не встречалась в еврокубках чаще. Дополнительный штрих в пользу мадридцев: они выиграли все три предыдущие четвертьфинальные дуэли с мюнхенцами и не проигрывают "Баварии" в официальных матчах уже девять игр подряд.

В 1/8 финала "Реал" уверенно прошел "Манчестер Сити" с общим счетом 5:1, а "Бавария" буквально смяла "Аталанту" 10:2 по сумме двух матчей. То есть обе команды подходят к четвертьфиналу не просто с именем, а с очень весомым свежим аргументом.

Правда, фон перед первой игрой разный: мадридцы в субботу проиграли "Мальорке" 1:2 и еще сильнее осложнили себе борьбу за чемпионство в Ла Лиге, тогда как "Бавария" вытащила драматичную победу над "Фрайбургом" 3:2 и идет в отличной форме.

Предматчевые заявления тоже показывают масштаб уважения друг к другу. Альваро Арбелоа назвал "Баварию" самой стабильной командой Европы в этом сезоне и дал понять, что у "Реала" только один сценарий - пройти дальше. Венсан Компани, в свою очередь, прямо сказал, что это, возможно, самый тяжелый выездной матч, какой вообще можно получить в турнире, и что исход будут решать детали и индивидуальное качество.

По составам главный вопрос у гостей связан с Харри Кейном. Он вернулся к тренировкам после проблем с голеностопом, но окончательное решение по его участию должно быть принято в день матча. У "Баварии" из подтвержденных потерь отсутствует только Свен Ульрайх.

У "Реала" ситуация сложнее: вне игры остаются Тибо Куртуа и Родриго, а Ферлан Менди только вернулся к тренировкам. На этом фоне особенно важной выглядит форма связки Мбаппе - Винисиус, при этом Мбаппе проводит очень результативный турнир.

Главная интрига матча, по сути, проста: сможет ли нынешняя, очень забивная и агрессивная "Бавария" наконец переломить неудачную серию против "Реала", или мадридцы снова включат свой фирменный еврокубковый режим именно тогда, когда в них начинают сомневаться.

"Спортинг" – "Арсенал"

На бумаге эта пара выглядит менее громко, но сюжетов здесь, возможно, даже больше. "Арсенал" не проигрывает "Спортингу" в еврокубках, две победы и три ничьи, а в прошлом сезоне лондонцы разгромили лиссабонцев в гостях 5:1. Но есть важная оговорка: единственное предыдущее двухматчевое противостояние завершилось проходом "Спортинга" по пенальти в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2022/23. Так что у этой пары уже есть и элемент реванша.

Путь в четвертьфинал у команд тоже был разным по стилю. "Спортинг" устроил одну из самых ярких развязок стадии, дома разгромил "Буде-Глимт" 5:0 после дополнительного времени и перевернул дуэль после разгромного поражения в первом матче (0:3). "Арсенал" прошел "Байер", сыграв 1:1 в гостях и выиграв дома 2:0, то есть намного спокойнее и рациональнее. Сейчас лиссабонцы подходят к игре после победы 4:2 над "Санта-Кларой", а "Арсенал" едет в Португалию после двух болезненных поражений подряд.

Именно поэтому предматчевые слова здесь особенно важны. Микель Артета призвал команду использовать боль от последних неудач как топливо и не паниковать. В то же время в лондонском составе есть ощутимые кадровые проблемы: ряд ключевых игроков не поехали в Лиссабон, зато лидеры центра поля и атаки доступны. Со стороны хозяев Руй Боржеш сделал акцент на атмосфере, подчеркнув, что "Спортинг" хочет продолжить писать свою историю.

Самая сильная личная линия матча связана с Дьекерешем. Форвард "Арсенала" возвращается к клубу, за который он забил почти сотню голов за короткий период, а его переход в лондонский клуб сопровождался скандалом и бойкотом тренировок "Cпортинга", что добавляет встрече дополнительной интриги.

При этом "Спортинг" в этом евросезоне выиграл в Лиссабоне все матчи и находится на уровне одного из лучших результатов в своей истории. Так же лиссабонский клуб быстро нашел замену шведскому форварду в лице 28-летнего Луиса Суареса, который уже набил в этом сезоне 33+7 в 42 матчах. Теперь же бывший и нынешний бомбардиры "львов" имеют возможность посостязаться в очном двухматчевом противостоянии.