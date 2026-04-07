Нокаут в бразильской Медиалиге: вратарь ударил соперника ногой в голову - ВИДЕО

В чемпионате Бразилии по медиафутболу команд зафиксирован инцидент, едва не закончившийся тяжелой травмой. Во время игры "Дибрадоса" — "Флуксо" голкипер первой команды Луан Телес совершил крайне опасный маневр, который шокировал присутствующих на стадионе.
Как сообщает İdman.Biz, эпизод произошел в момент, когда Телес пытался вынести мяч из своей штрафной площади. Голкипер слишком высоко поднял ногу и нанес мощный удар в голову игроку команды соперника. Судья матча без колебаний предъявил вратарю красную карточку, удалив его с площадки до конца встречи.
Несмотря на силу удара и первоначальные опасения врачей, серьезных последствий удалось избежать. Пострадавший футболист в течение нескольких минут получал помощь от медицинского персонала и в итоге смог самостоятельно уйти на скамейку запасных. На данный момент состояние игрока не вызывает опасений.
