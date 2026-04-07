"Жирона" обыграла "Вильярреал" благодаря автоголу - ВИДЕО

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Жирона" на своем поле обыграла "Вильярреал" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" под судейством Адриана Кордеро Веги.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное к первому тайму время. Защитник гостей Пау Наварро отправил мяч в собственные ворота на 45+1-й минуте.

После этой победы "Жирона" набрала 37 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" с 58 баллами остается на третьей позиции.

В следующем туре "Жирона" 10 апреля сыграет на выезде с "Реалом", а "Вильярреал" 12 апреля встретится с "Атлетиком" из Бильбао.