"Жирона" обыграла "Вильярреал" благодаря автоголу - ВИДЕО

7 Апреля 2026 01:01
"Жирона" обыграла "Вильярреал" благодаря автоголу

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Жирона" на своем поле обыграла "Вильярреал" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" под судейством Адриана Кордеро Веги.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное к первому тайму время. Защитник гостей Пау Наварро отправил мяч в собственные ворота на 45+1-й минуте.

После этой победы "Жирона" набрала 37 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" с 58 баллами остается на третьей позиции.

В следующем туре "Жирона" 10 апреля сыграет на выезде с "Реалом", а "Вильярреал" 12 апреля встретится с "Атлетиком" из Бильбао.

İdman.Biz
Новости по теме

В Суперлиге Турции обошлось без голов
01:09
Мировой футбол

В Суперлиге Турции обошлось без голов

"Коджаэлиспор" и "Истанбул Башакшехир" поделили очки
Итальянская ночь фаворитов: "Наполи", "Ювентус" и "Аталанта" забрали свое
00:45
Мировой футбол

Итальянская ночь фаворитов: "Наполи", "Ювентус" и "Аталанта" забрали свое - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Политано принес победу неаполитанцам в концовке встречи

Рафинья поддержит команду из раздевалки в матче Лиги чемпионов
00:33
Мировой футбол

Рафинья поддержит команду из раздевалки в матче Лиги чемпионов

"Барселона" сыграет с "Атлетико" без травмированного лидера

"Реал" разочарован Камавингой
6 Апреля 22:59
Мировой футбол

"Реал" разочарован Камавингой

Клуб готов рассмотреть предложения по полузащитнику

"Барселона" может продать защитника при выгодном предложении
6 Апреля 22:27
Мировой футбол

"Барселона" может продать защитника при выгодном предложении

Клуб не ищет сделку, но готов выслушать предложения
В "Манчестер Сити" определились с кандидатами на замену Гвардиоле
6 Апреля 21:59
Мировой футбол

В "Манчестер Сити" определились с кандидатами на замену Гвардиоле

Компани и Нагельсманн рассматриваются как главные претенденты

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя