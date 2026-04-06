6 Апреля 2026
RU

В "Манчестер Сити" определились с кандидатами на замену Гвардиоле

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2026 21:59
14
В "Манчестер Сити" определились с кандидатами на замену Гвардиоле

В футбольном клубе "Манчестер Сити" начали прорабатывать возможные варианты на случай ухода главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, испанский специалист может покинуть клуб по завершении сезона, однако окончательное решение пока не принято.

По информации источника, главными кандидатами на пост наставника "горожан" являются Венсан Компани, который в настоящее время тренирует "Баварию", и Юлиан Нагельсманн, возглавляющий сборную Германии.

Отмечается, что руководство клуба уже готовится к возможным изменениям, несмотря на неопределенность вокруг будущего Гвардиолы.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Арсенала" на девять очков, имея при этом одну игру в запасе.

İdman.Biz
Тэги:

