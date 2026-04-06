УЕФА объявил судей на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

6 Апреля 2026 19:15
Союз европейских футбольных ассоциаций объявил судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встречи, запланированные на 7 и 8 апреля, обслужат ведущие арбитры Европы. Матч "Спортинг" - "Арсенал" доверен немецкой бригаде во главе с Даниэлем Зибертом. Игру "Реал" - "Бавария" рассудит англичанин Майкл Оливер.

Поединок между "ПСЖ" и "Ливерпулем" обслужит испанский арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес, а на встрече "Барселона" - "Атлетико" главным судьей назначен румын Иштван Ковач.

Новости по теме

"Аталанта" разгромила "Лечче" в Серии А
19:22
Мировой футбол

"Аталанта" разгромила "Лечче" в Серии А - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Команда из Бергамо уверенно взяла три очка на выезде

Винисиус Жуниор: "Нам нужен "Бернабеу" с первой до последней минуты"
16:59
Мировой футбол

Винисиус Жуниор: "Нам нужен "Бернабеу" с первой до последней минуты"

Нападающий мадридского "Реала" отметил важность фактора домашних трибун
Определены чемпионы Азербайджана по пулу-9
15:29
Мировой футбол

Определены чемпионы Азербайджана по пулу-9 - ФОТО

Орхан Губатов и Мина Насирова выиграли национальный турнир
Игроки сборной Эритреи сбежали после матча в ЮАР
14:58
Мировой футбол

Игроки сборной Эритреи сбежали после матча в ЮАР

Семь футболистов национальной команды Эритреи отказались возвращаться на родину
"Ливерпуль" может уволить Арне Слота после разгрома от "Манчестер Сити"
14:28
Мировой футбол

"Ливерпуль" может уволить Арне Слота после разгрома от "Манчестер Сити"

Руководство мерсисайдского клуба провело экстренное заседание
Месут Озил в третий раз стал отцом
14:13
Мировой футбол

Месут Озил в третий раз стал отцом - ФОТО

Бывший полузащитник сборной Германии сообщил о рождении дочери

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче
В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах