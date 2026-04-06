УЕФА объявил судей на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встречи, запланированные на 7 и 8 апреля, обслужат ведущие арбитры Европы. Матч "Спортинг" - "Арсенал" доверен немецкой бригаде во главе с Даниэлем Зибертом. Игру "Реал" - "Бавария" рассудит англичанин Майкл Оливер.

Поединок между "ПСЖ" и "Ливерпулем" обслужит испанский арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес, а на встрече "Барселона" - "Атлетико" главным судьей назначен румын Иштван Ковач.