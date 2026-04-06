"Тоттенхэм" отказал реперу в выступлении на своем стадионе

Лондонский "Тоттенхэм" не разрешил американскому реперу Канье Уэсту провести концерт на своем стадионе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, причиной отказа стали антисемитские высказывания артиста, а также исторические связи клуба с еврейской общиной.

Вместо этого Уэста пригласили выступить на фестивале Wireless Festival, однако это решение вызвало волну критики. В результате два крупных спонсора отказались от участия в мероприятии. Компания Pepsi заявила о прекращении сотрудничества, а вскоре к ней присоединилась и Diageo, владеющая брендами Guinness, Johnnie Walker и Captain Morgan.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, назвав приглашение артиста "вызывающим глубокую озабоченность". Он также не исключил, что Канье Уэсту может быть запрещен въезд в страну с учетом его прежних высказываний.