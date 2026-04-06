"Барселона" может продать защитника при выгодном предложении

Защитник футбольного клуба "Барселона" Алехандро Бальде оказался в центре трансферных слухов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб не планирует активно продавать 22-летнего футболиста, однако готов рассмотреть выгодные предложения по игроку.

Отмечается, что "Барселона" не ищет покупателя, но при получении серьезного предложения может пойти на сделку. По данным Transfermarkt, стоимость Бальде оценивается в 55 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что Ламин Ямаль призвал руководство клуба сохранить Бальде в составе.