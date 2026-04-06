В "Реале" поддержали Мбаппе на фоне критики

В раздевалке "Реала" полностью поддерживают нападающего Килиана Мбаппе на фоне появившейся критики в его адрес.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, в мадридском клубе знают о распространяющихся слухах, согласно которым француз якобы негативно влияет на атмосферу в команде. Однако внутри "Реала" подобные утверждения категорически отвергают и считают Мбаппе одной из ключевых фигур коллектива.

В текущем сезоне форвард провел 36 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что уже 7 апреля "Реал" на своем поле примет "Баварию" в рамках Лиги чемпионов.