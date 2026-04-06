"Аталанта" разгромила "Лечче" в Серии А - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Лечче" на своем поле уступил "Аталанте" со счетом 0:3.

Как сообщает İdman.Biz, гости с первых минут выглядели активнее и открыли счет на исходе получаса игры - отличился Джорджио Скальвини после передачи Шарля Де Кетеларе.

Во втором тайме "Аталанта" продолжила доминировать. На 59-й минуте преимущество увеличил Никола Крстович, а окончательный счет установил Джакомо Распадори.

После этой победы "Аталанта" набрала 53 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Лечче", имея 27 баллов, располагается на 18-й позиции.

Отметим, что в матче первого круга "Аталанта" также оказалась сильнее, разгромив соперника со счетом 4:1.

18:15

В матче 31-го тура итальянской Серии А "Удинезе" на своем поле принимал "Комо". Несмотря на попытки обеих команд изменить счет, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла в равной борьбе, однако реализация моментов подвела обе стороны. Этот результат позволил "Комо" набрать 58-е очко и закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице, продолжая борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Удинезе" с 40 баллами в активе располагается на 11-й строчке, сохраняя дистанцию от зоны вылета.

Стоит отметить, что "Комо" под руководством Сеска Фабрегаса проводит один из лучших сезонов в своей истории, являясь главным открытием текущего чемпионата Италии. В следующем туре "Удинезе" отправится в гости к "Ювентусу", а "Комо" примет на своем поле "Лацио".