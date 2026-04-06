"Арсенал" удивил необычной тренировкой перед Лигой чемпионов - ВИДЕО

Футбольный клуб "Арсенал" провел необычную тренировку накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Спортинга".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится 7 апреля. Перед игрой команда Микеля Артеты использовала нестандартные упражнения: игроки катали ручки по полю и передвигались, удерживая мяч на голове, держась друг за друга.

По задумке тренерского штаба, такие методы должны помочь футболистам развивать способность концентрироваться сразу на нескольких действиях.

Однако в социальных сетях болельщики "Арсенала" с иронией отреагировали на происходящее, выразив опасения, что команда "сосредоточится на том, чтобы упустить титулы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов".