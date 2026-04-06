Винисиус Жуниор: "Нам нужен "Бернабеу" с первой до последней минуты"

Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал предстоящую встречу с "Баварией" в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Бразильский форвард подчеркнул, что команда осознает масштаб задачи, стоящей перед ней в завтрашнем противостоянии.

Как сообщает İdman.Biz, Винисиус высоко оценил форму немецкого коллектива в текущем сезоне. "Нам предстоит встреча с сильным соперником, который выиграл много матчей в этом сезоне. Будет тяжело. Но мы готовы и уверены в себе", — заявил футболист. Игрок также сделал акцент на роли болельщиков в достижении результата: "С поддержкой наших болельщиков мы можем обыграть "Баварию". Нам нужен "Бернабеу" с первой до последней минуты".

Отдельно бразилец высказался о возможном участии в матче главного бомбардира мюнхенцев Харри Кейна. По словам Винисиуса, угроза исходит не только от англичанина, но и от всей системы игры соперника. "Он забивает много голов, но у них отличная команда с игроками, которые могут менять позиции. Независимо от того, кто сыграет за них завтра, будет очень сложно, и мы должны быть к этому готовы", — резюмировал нападающий "королевского клуба".