6 Апреля 2026
RU

Винисиус Жуниор: "Нам нужен "Бернабеу" с первой до последней минуты"

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2026 16:59
16
Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал предстоящую встречу с "Баварией" в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Бразильский форвард подчеркнул, что команда осознает масштаб задачи, стоящей перед ней в завтрашнем противостоянии.

Как сообщает İdman.Biz, Винисиус высоко оценил форму немецкого коллектива в текущем сезоне. "Нам предстоит встреча с сильным соперником, который выиграл много матчей в этом сезоне. Будет тяжело. Но мы готовы и уверены в себе", — заявил футболист. Игрок также сделал акцент на роли болельщиков в достижении результата: "С поддержкой наших болельщиков мы можем обыграть "Баварию". Нам нужен "Бернабеу" с первой до последней минуты".

Отдельно бразилец высказался о возможном участии в матче главного бомбардира мюнхенцев Харри Кейна. По словам Винисиуса, угроза исходит не только от англичанина, но и от всей системы игры соперника. "Он забивает много голов, но у них отличная команда с игроками, которые могут менять позиции. Независимо от того, кто сыграет за них завтра, будет очень сложно, и мы должны быть к этому готовы", — резюмировал нападающий "королевского клуба".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определены чемпионы Азербайджана по пулу-9
15:29
Мировой футбол

Определены чемпионы Азербайджана по пулу-9 - ФОТО

Орхан Губатов и Мина Насирова выиграли национальный турнир
Игроки сборной Эритреи сбежали после матча в ЮАР
14:58
Мировой футбол

Игроки сборной Эритреи сбежали после матча в ЮАР

Семь футболистов национальной команды Эритреи отказались возвращаться на родину
"Ливерпуль" может уволить Арне Слота после разгрома от "Манчестер Сити"
14:28
Мировой футбол

"Ливерпуль" может уволить Арне Слота после разгрома от "Манчестер Сити"

Руководство мерсисайдского клуба провело экстренное заседание
Месут Озил в третий раз стал отцом
14:13
Мировой футбол

Месут Озил в третий раз стал отцом - ФОТО

Бывший полузащитник сборной Германии сообщил о рождении дочери
Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Мирча Луческу введен в искусственную кому
11:27
Мировой футбол

Мирча Луческу введен в искусственную кому

80-летний специалист не реагирует на происходящее после госпитализации в Бухарестскую университетскую больницу

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче
В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах