Игроки сборной Эритреи сбежали после матча в ЮАР

В сборной Эритреи произошел громкий скандал после матча отборочного цикла Кубка африканских наций против команды Эсватини, который завершился поражением эритрейцев со счетом 1:2. Инцидент случился в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где проходила встреча.

Как сообщает İdman.Biz, сразу семь игроков национальной команды не вернулись в расположение сборной после финального свистка. По имеющейся информации, эти футболисты планируют продолжить карьеру в местных южноафриканских клубах. Подобные случаи массового побега игроков сборной Эритреи во время зарубежных поездок происходили неоднократно на протяжении последних десяти лет из-за политической ситуации в стране.

Стоит отметить, что положение дел в эритрейском футболе остается критическим. Сборная Эритреи не принимала участия в официальных или товарищеских встречах с декабря 2019 года, из-за чего команда была исключена из мирового рейтинга ФИФА. Нынешний выход на поле в квалификации континентального первенства стал редким появлением сборной на международной арене, которое завершилось очередным кадровым кризисом.