В "Интере" прокомментировали слухи об интересе "Барселоны" к Бастони

Главный тренер "Интера" Кристиан Киву прокомментировал слухи об интересе "Барселоны" к защитнику Алессандро Бастони.

"Я должен вселить в Алессандро и в других игроков уверенность и спокойствие. Не могу управлять его будущим и тем, к чему он стремится. Знаю, что ему нравится играть за "Интер", быть частью этой команды", — приводит слова Киву İdman.Biz со ссылкой на FC Inter News.

По словам специалиста, Бастони всегда выкладывается на 100%: "Каждый из нас несет ответственность за свои решения. До тех пор пока Алессандро с нами, он будет работать по максимуму в оставшиеся два месяца или два года, я не в состоянии управлять его выбором. Я был бы рад, если бы мы оба остались в команде.

Мир футбола полон неопределенности. Выбор за Бастони, но он уже доказал, что умеет делать правильный выбор. Что бы он ни решил, мировой футбол будет иметь в своих рядах высококлассного футболиста".