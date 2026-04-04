Мойзес Кайседо допустил уход из "Челси" вслед за скандалом с Энцо Фернандесом

Полузащитник лондонского "Челси" Мойзес Кайседо спровоцировал новую волну слухов о своем будущем, дав неоднозначное интервью на фоне дисциплинарного кризиса в клубе. Отвечая на вопрос испанских СМИ о возможном интересе со стороны мадридского "Реала", 24-летний футболист не стал давать категоричных обещаний остаться в Лондоне.

Как сообщает İdman.Biz, Кайседо, чей контракт с "синими" рассчитан до 2031 года, подчеркнул, что сейчас сосредоточен на текущем проекте, но оставил дверь открытой для перемен.

"В футболе никогда не знаешь, не так ли? Сейчас у меня контракт с "Челси". Честно говоря, я не думал о другом клубе, но в итоге — никогда не знаешь. Посмотрим, какие сюрпризы приготовит будущее", — заявил игрок в интервью изданию AS.

Это заявление прозвучало в крайне неудачный для клуба момент. Ранее главный тренер "Челси" Лиам Росеньор официально отстранил на два матча напарника Кайседо по центру поля — Энцо Фернандеса. Аргентинец был наказан за публичные симпатии к Мадриду и критику внутренней политики клуба. Несмотря на то, что Кайседо также добавил дежурные слова о желании "стать легендой" и "отплатить клубу за доверие", его фраза о "сюрпризах будущего" вызвала резкую критику со стороны экспертов и болельщиков, усмотревших в этом попытку надавить на руководство.

На данный момент "Реал" продолжает рассматривать варианты усиления полузащиты после ухода ветеранов Крооса и Модрича, и оба звездных игрока "Челси" входят в шорт-лист мадридцев. Учитывая рекордные убытки лондонского клуба и риск непопадания в Лигу чемпионов, подобные высказывания ведущих футболистов лишь усиливают неопределенность вокруг будущего состава "синих".