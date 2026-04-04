Луис Энрике заблокировал съемки документального сериала о "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике распорядился приостановить работу над документальным сериалом о клубе, который готовился совместно с платформой Netflix. Испанский специалист запретил съемочной группе контактировать с футболистами, мотивируя это необходимостью оградить коллектив от внешнего стресса в ключевой отрезок сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание L'Équipe, Энрике считает недопустимым вмешательство в частную жизнь игроков в год, когда "ПСЖ" борется за вторую подряд победу в Лиге чемпионов. Тренер опасается, что чрезмерное внимание камер усилит психологическую нагрузку на лидеров и новичков команды, таких как Люка Шевалье, Илья Забарный и Брэдли Барколя. "Сложно снимать документальный фильм, раскрывающий внутренние проблемы игроков, не увеличивая при этом их беспокойство", — приводит издание слова одного из продюсеров проекта.

Несмотря на позицию тренера, руководство "ПСЖ" во главе с Насером Аль-Хелаифи продолжает настаивать на важности проекта для глобального продвижения бренда. Боссы клуба считают публикацию закулисных кадров обязательным условием для достижения маркетинговых целей, однако на данный момент производство сериала находится в тупике из-за жесткого вето со стороны тренерского штаба.