"Барселона" рассчитывает купить защитника "Интера" дешевле

Футбольный клуб "Барселона" заинтересована в подписании центрального защитника "Интера" Алессандро Бастони.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонский клуб уже ведет переговоры и надеется оформить трансфер на более выгодных условиях.

Отмечается, что "сине-гранатовые" рассчитывают снизить стоимость игрока после его удаления в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 между сборными Италии и Боснии и Герцеговины. В том матче итальянцы, играя в большинстве, не удержали победу и уступили в серии пенальти.

По имеющейся информации, сам 26-летний футболист уже дал согласие на переход.

При этом судьба сделки будет зависеть от финансовых возможностей "Барселоны" и ее приоритетов на трансферном рынке.