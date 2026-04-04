Канадские фанаты подшутили над сборной Италии

Канадские болельщики оригинально отреагировали на невыход сборной Италии на чемпионат мира 2026 года.

Как передает İdman.Biz, фанаты из Канады предложили итальянским болельщикам обменять свои джерси, напомнив, что "Скуадра адзурра" пропустит турнир.

"Уважаемые итальянские болельщики. Не ждите еще четыре года, обменяйте свою форму на канадскую", - говорится в сообщении Canada Soccer в социальной сети X.

Напомним, сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине в финале плей-офф квалификации - 1:1, 1:4 по пенальти.

Отметим, что на групповом этапе ЧМ-2026 сборная Канады сыграет в группе B вместе с командами Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии.