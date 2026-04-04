"ПСЖ" обыграл "Тулузу" в Лиге 1 - ВИДЕО

Футбольный клуб "ПСЖ" одержал победу над "Тулузой" в матче 28-го тура чемпионата Франции.

Как передает İdman.Biz, встреча в Париже завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в игре открыл Усман Дембеле на 23-й минуте. Однако уже через четыре минуты гости сравняли - Расмус Николайсен воспользовался ошибкой вратаря Матвея Сафонова, который не смог зафиксировать мяч после подачи углового.

На 33-й минуте Дембеле вновь вывел "ПСЖ" вперед, оформив дубль. Окончательный счет в компенсированное время установил Гонсалу Рамуш - 3:1.

После этого матча "ПСЖ" с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, а "Тулуза" с 37 баллами занимает девятое место.

