Доннарумма - самый дорогой вратарь мира

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков и представил рейтинг самых дорогих вратарей мира.

Как передает İdman.Biz, первое место занял голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма, чья стоимость оценивается в 45 млн евро.

В тройку также вошли сразу несколько вратарей с одинаковой оценкой в 40 млн евро - Барт Вербрюгген ("Брайтон"), Жоан Гарсия ("Барселона"), Диогу Кошта ("Порту") и Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд).

В топ-10 также представлены Миле Свилар ("Рома"), Давид Райя ("Арсенал"), Сенне Ламменс ("Манчестер Юнайтед"), Люка Шевалье ("ПСЖ") и Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль").