Игрок "Барселоны" признан самым дорогим полузащитником мира

Полузащитник "Барселоны" Педри признан самым дорогим игроком своего амплуа по версии Transfermarkt.

Как передает İdman.Biz, по итогам весеннего обновления стоимостей 23-летний испанец оценивается в 150 млн евро, что позволило ему занять первое место в мировом рейтинге.

Вторую строчку занял футболист "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем, стоимость которого составляет 140 млн евро.

Третье место разделили сразу три игрока: Джамал Мусиала из "Баварии", Федерико Вальверде из "Реала" и Деклан Райс из "Арсенала". Каждый из них оценивается в 120 млн евро.

Отметим, что ранее Transfermarkt также опубликовал рейтинги самых дорогих вратарей и защитников мира.