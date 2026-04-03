6 Апреля 2026
Роналду может стать фигурантом судебного разбирательства между "Фламенго" и "Альмерией"

3 Апреля 2026 09:15
Футбольный клуб "Фламенго" подал в Спортивный арбитражный суд на ФК "Альмерию", акциями которого владеет португальский нападающий Криштиану Роналду.

"Альмерия" должна "Фламенго" около €1,8 млн уже 590 дней. В феврале футболист Криштиану Роналду приобрел 25% акций испанского клуба.

Клуб "Фламенго" публично выражает решительный протест в связи с поведением испанского клуба "Альмерия", который не выполняет контрактные обязательства, взятые при трансфере игрока Лазаро в августе 2022 года. Спустя 590 дней просрочки задолженность клуба превышает € 1,8 млн, что является явным неуважением к подписанным соглашениям и нормам, регулирующим отношения в международном футболе.

Ситуация однозначна: существует прямое контрактное обязательство, согласно которому испанский клуб обязан оплатить или компенсировать налоги, применяемые в Испании. Однако, даже после того как "Фламенго" был вынужден самостоятельно покрыть эти расходы — на сумму более €1,5 млн — и после официального решения ФИФА, полностью признавшего его право на компенсацию, "Альмерия" отказывается выполнять свои обязательства. По состоянию на 590-й день задолженность превышает €1,8 млн.

Вместо этого клуб систематически занимает позицию сопротивления, прибегая к процессуальным средствам откровенно затягивающего характера, что противоречит принципам добросовестности, контрактной лояльности и честности, которые должны лежать в основе отношений между клубами в международном футболе.

Речь идет не о разовом нарушении, а о сознательной и намеренной практике затягивания, подрывающей правовую определенность контрактных отношений в футболе и ставящей под сомнение доверие к системе в целом.

"Фламенго" рассчитывает, что компетентные органы, в частности Спортивный арбитражный суд (CAS), дадут должную оценку этому поведению, обеспечив исполнение уже принятых решений в рамках ФИФА и соблюдение взятых обязательств", — приводит İdman.Biz заявление бразильского клуба.

На данный момент "Альмерия" находится на третьем месте Сегунды.

İdman.Biz
