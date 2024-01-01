Буффон выступил за увеличение размера ворот в современном футболе

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон объяснил, почему считает увеличение ворот в современном футболе хорошей идеей.

«Мы могли бы начать думать об этом. На днях я говорил об этом с родственниками и женой. Когда я начинал в 1998 году, я входил в пятёрку самых высоких игроков Серии А (192 см - рост Буффона). В прошлом сезоне, когда я выступал за «Парму» в Серии В, я тоже был в пятёрке самых высоких игроков – только из 22 на поле!

Размер ворот был определён в 1875 году. Для антропометрических значений того времени они, вероятно, были слишком большими. Наверное, тогда это было правильно. Но сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься. Даже в волейболе обсуждают высоту сетки – у меня сёстры играют в волейбол, я в курсе вопроса. Подача там становится почти такой же важной, как в теннисе.

Решать, конечно, всё равно не мне, есть ответственные органы, которые обязательно будут задавать вопросы и тоже будут изучать вопрос. Вратари стали крупнее, это правда, но полевые игроки тоже стали быстрее, непредсказуемее, сильнее бьют. Техника игроков становится лучше. Но вы можете увидеть влияние роста вратаря на дальние удары. 30 лет назад на каждые 50 ударов приходилось 10 голов. Сегодня 3 из 50 – это очень много. Издалека двухметровому вратарю забить гораздо сложнее», - приводит слова Буффона Tuttosport.

İdman.biz