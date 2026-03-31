"Реал" отказался от идеи подписания Родри

Футбольный клуб "Реал" рассматривает варианты усиления полузащиты перед следующим сезоном.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на La Tribu, президент мадридского клуба Флорентино Перес не заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Сити" Родри, несмотря на появлявшиеся ранее слухи.

Сообщается, что более вероятным вариантом для "сливочных" является трансфер хавбека "Челси" Энцо Фернандеса.

Ранее аргентинский футболист допускал возможность ухода из лондонского клуба после чемпионата мира - 2026.

По данным Transfermarkt, стоимость 25-летнего полузащитника оценивается в 90 миллионов евро.

