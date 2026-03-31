Исак может сыграть против ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак близок к возвращению на поле после серьезной травмы.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, 26-летний форвард уже восстановился и может принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Сообщается, что Исак получил перелом голени в декабре 2025 года, однако уже вернулся к тренировкам и готов помочь команде.

Матч "ПСЖ" - "Ливерпуль" состоится 8 апреля в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей за английский клуб, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что "Ливерпуль" приобрел Исака в сентябре 2025 года за 145 миллионов евро.