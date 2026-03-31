Защитник сборной Англии продлит контракт с "МЮ"

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Сообщается, что переговоры между клубом и представителями футболиста проходят в позитивном ключе, и стороны рассчитывают в ближайшее время завершить сделку.

В текущем сезоне Магуайр провел 20 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Отметим, что действующий контракт защитника рассчитан до лета 2026 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 10 миллионов евро.