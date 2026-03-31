Итальянский военный был пойман за съемкой тренировки Боснии и Герцеговины

Во время подготовки сборной Боснии и Герцеговины к решающему матчу отбора на чемпионат мира - 2026 произошел необычный инцидент.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Sportsport.ba, итальянский военнослужащий миссии EUFOR был замечен во время съемки тренировки балканской команды.

Сообщается, что военный подошел к ограждению и начал записывать тренировочный процесс на телефон, однако вскоре был замечен и остановлен.

После инцидента Федерация футбола Боснии и Герцеговины подала официальную жалобу в миссию EUFOR.

Отметим, что уже 31 марта сборные Боснии и Герцеговины и Италии встретятся в финале плей-офф отбора на чемпионат мира -2026.

Напомним, что в полуфинале Италия обыграла Северную Ирландию со счетом 2:0, а Босния и Герцеговина прошла Уэльс - 1:1 (4:2 по пенальти).