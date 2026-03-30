30 Марта 2026 22:53
"Бавария" следит за игроком "Манчестер Сити"

Футбольный клуб "Бавария" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Манчестер Сити" Филу Фодену.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, футболист находится в сфере внимания главного тренера мюнхенского клуба Венсана Компани.

Сообщается, что английский клуб высоко ценит своего воспитанника и намерен продлить с ним контракт. Во время паузы на матчи сборных стороны уже провели переговоры, и в "Манчестер Сити" сохраняют оптимизм по поводу нового соглашения.

Отмечается, что действующий контракт Фодена рассчитан до конца сезона 2026/2027, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 80 миллионов евро.

В "Баварии" внимательно следят за развитием ситуации и могут предпринять попытку подписания игрока.

