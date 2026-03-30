"Бавария" опровергла интерес к Салаху

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль прокомментировал информацию о возможном переходе Мохамеда Салаха в мюнхенский клуб.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Goal, функционер опроверг слухи о переговорах с египетским нападающим.

"Нет, Мохамед Салах не получал никаких предложений от "Баварии", - заявил Эберль.

Ранее сообщалось, что Салах может покинуть "Ливерпуль" летом на правах свободного агента. Английский клуб уже объявил, что форвард уйдет по завершении сезона.

Отметим, что 34-летний футболист проводит девятый сезон в составе "Ливерпуля". По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне "Бавария" уверенно лидирует в Бундеслиге, а "Ливерпуль" занимает пятое место в английской Премьер-лиге.