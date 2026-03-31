Германия вырвала победу у Ганы в концовке матча

Сборная Германии обыграла Гану в товарищеском матче со счетом 2:1.

Как передает İdman.Biz, встреча прошла в Штутгарте на стадионе "Штутгарт Арена".

Счет в игре был открыт в компенсированное к первому тайму время - на 45+3-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти. Во втором тайме ганская команда сумела отыграться благодаря голу Иссааку Фатаву на 70-й минуте.

Развязка наступила на 88-й минуте, когда Дениз Ундав принес сборной Германии победу.

Отметим, что ранее немцы обыграли Швейцарию со счетом 4:3, а сборная Ганы уступила Австрии - 1:5.