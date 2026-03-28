"Барселона" выбирает нового левого защитника

Футбольный клуб "Барселона" рассматривает возможность усиления позиции левого защитника в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, в шорт-листе каталонского клуба находятся Алехандро Гримальдо из "Байера", Андреа Камбьясо из "Ювентуса" и Льюис Холл из "Ньюкасла".

При этом отмечается, что трансфер будет возможен только в случае ухода одного из действующих игроков - Алехандро Бальде или Жерара Мартина.

Гримальдо оценивается примерно в 15 миллионов евро и готов вернуться в "Барселону", тогда как Камбьясо может обойтись клубу в 30 миллионов евро.

Что касается Холла, он произвел впечатление на представителей каталонцев в матчах Лиги чемпионов, однако его переход выглядит сложным из-за нежелания "Ньюкасла" расставаться с игроком.