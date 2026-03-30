Итальянский форвард стал самым дорогим игроком чемпионата Саудовской Аравии

Итальянский нападающий Матео Ретеги признан самым дорогим игроком чемпионата Саудовской Аравии.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, форвард "Аль-Кадисии" оценивается в 35 миллионов евро.

Второе место в рейтинге делят сразу три игрока: Энцо Мийо из "Аль-Ахли", Мусса Диаби из "Аль-Иттихада" и Тео Эрнандес из "Аль-Хиляля", каждый из которых оценивается в 28 миллионов евро.

Третью позицию также занимают три футболиста - Дарвин Нуньес и Рубен Невеш (оба "Аль-Хиляль"), а также Жоау Фелиш из "Аль-Насра". Их стоимость составляет по 25 миллионов евро.

Отметим, что португальский нападающий Криштиану Роналду не вошел даже в первую десятку рейтинга. В настоящее время 41-летний форвард "Аль-Насра" оценивается в 12 миллионов евро.