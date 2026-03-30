Холанд купил редкий Maybach

30 Марта 2026 20:31
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд приобрел редкий автомобиль Maybach Virgil Abloh.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, стоимость покупки составила около 460 тысяч евро.

Отмечается, что особенность модели заключается в ее ограниченном тираже - всего было выпущено 150 экземпляров. Дизайн автомобиля разработал покойный художественный директор модного дома Louis Vuitton Вирджил Абло.

Сообщается, что для Холанда подобные приобретения не являются редкостью. Ранее он вместе с отцом пожертвовал библиотеке в Норвегии историческую книгу стоимостью более 130 тысяч долларов.

По данным источника, годовой доход футболиста в "Манчестер Сити" составляет около 31,5 миллиона евро, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в Европе.

İdman.Biz
