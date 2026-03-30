Скалони подтвердил участие Месси в матче с Замбией

30 Марта 2026 19:10
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси примет участие в товарищеском матче против Замбии.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, встреча состоится 1 апреля.

Скалони отметил, что команда сделала выводы после предыдущего матча с Мавританией, который завершился победой аргентинцев со счетом 2:1.

"Это хороший знак, что игроки поняли, что игра была неудачной. В прошлый раз мы не были командой. Это возможность оценить наш уровень, и надеемся, что это был единичный случай", - заявил тренер.

Напомним, что в игре с Мавританией Месси появился на поле во втором тайме.

Отметим, что на чемпионате мира 2026 года сборная Аргентины выступит в группе J, где сыграет с командами Алжира, Австрии и Иордании.

