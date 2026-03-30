Эллиот Андерсон: "Все мои мысли только о чемпионате мира"

Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон стал одной из самых обсуждаемых фигур европейского футбола в марте 2026 года. На фоне слухов о предметном интересе со стороны "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", 23-летний хавбек четко расставил приоритеты, отвечая на вопросы журналистов о своем будущем.

Как сообщает İdman.Biz, трансферная стоимость Андерсона после блестящего сезона в АПЛ и Лиге Европы оценивается более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на ажиотаж вокруг его возможного перехода в стан "горожан" в качестве преемника Родри, сам футболист сохраняет предельную концентрацию на делах национальной команды. "Этим летом нас ждет чемпионат мира, поэтому все мои глаза устремлены только на него", — заявил Андерсон.

Футболист также окончательно закрыл вопрос о своем международном статусе, подтвердив приверженность "трем львам" после периода выступлений за молодежные сборные Шотландии. "Сейчас на мне эмблема сборной Англии, и это все, о чем я думаю в данный момент. Мой путь был непростым, но сейчас я чувствую, что нахожусь именно там, где должен быть", — добавил полузащитник.

В текущем сезоне Андерсон стал ключевым элементом системы Томаса Тухеля в сборной Англии, сформировав мощную связку в центре поля с Декланом Райсом. С учетом того, что ЧМ-2026 в Северной Америке стартует уже через несколько месяцев, "Ноттингем Форест" и потенциальные покупатели ожидают, что развязка трансферной саги наступит только после завершения мирового первенства.