Джермейн Дефо возглавил клуб пятого дивизиона Англии

30 Марта 2026 17:07
19
Бывший звездный форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии по футболу Джермейн Дефо официально назначен главным тренером клуба "Уокинг", выступающего в пятом по значимости дивизионе Англии (Национальная лига). Для 43-летнего специалиста это первый опыт самостоятельной работы во главе взрослой команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальное заявление клуба, Дефо сменил на этом посту Нила Ардли, который был уволен в начале марта из-за неудовлетворительных результатов. До этого назначения Джермейн набирался опыта в академии "Тоттенхэма", а также входил в тренерский штаб Стивена Джеррарда в шотландском "Рейнджерс" в качестве играющего тренера. Председатель "Уокинга" Тодд Джонсон отметил, что философия футбола и лидерские качества Дефо идеально соответствуют долгосрочному видению развития клуба.

Сам Дефо выразил воодушевление по поводу нового вызова.

"Уокинг — исторический клуб с огромным потенциалом, и я в восторге от возможности стать частью этого проекта", — заявил тренер.

Помогать ему в новой роли будет опытный Пол Брэйсуэлл. На данный момент "Уокинг" занимает 11-е место в турнирной таблице, и дебют Дефо на тренерском мостике ожидается в ближайшую пятницу в домашнем матче против "Истли".

İdman.Biz
