Действующий футболист "Тоттенхэма" Бен Дэвис может стать временным тренером команды

Временным главным тренером "Тоттенхэма" может стать действующий футболист команды Бен Дэвис, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph.

Защитник "шпор" травмировал лодыжку и не играл с января, поэтому руководство клуба АПЛ всерьез рассматривает 32-летнего футболиста в качестве кандидата на пост главного тренера до конца сезона. Сообщается, что Дэвис является одним из наиболее уважаемых игроков в команде и проходит обучение на тренера.

29 марта "Тоттенхэм" объявил об увольнении с поста главного тренера Игора Тудора. При нем команда потерпела пять поражений в семи встречах. На данный момент команда с 30 очками занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета.