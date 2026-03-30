30 Марта 2026
RU

Мировой футбол
Новости
30 Марта 2026 00:28
14
Действующий футболист "Тоттенхэма" Бен Дэвис может стать временным тренером команды

Временным главным тренером "Тоттенхэма" может стать действующий футболист команды Бен Дэвис, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph.

Защитник "шпор" травмировал лодыжку и не играл с января, поэтому руководство клуба АПЛ всерьез рассматривает 32-летнего футболиста в качестве кандидата на пост главного тренера до конца сезона. Сообщается, что Дэвис является одним из наиболее уважаемых игроков в команде и проходит обучение на тренера.

29 марта "Тоттенхэм" объявил об увольнении с поста главного тренера Игора Тудора. При нем команда потерпела пять поражений в семи встречах. На данный момент команда с 30 очками занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Уругвая в матче с Англией показала уникальный вымпел в виде кольчуги - ФОТО
29 Марта 23:20
Мировой футбол

Сборная Уругвая в матче с Англией показала уникальный вымпел в виде кольчуги - ФОТО

В этой игре южноамериканская сборная представила новый комплект формы в рамках кампании Nike "Рожденные сражаться"
Бывшему игроку "Баварии" грозит тюремный срок
29 Марта 22:40
Мировой футбол

Бывшему игроку "Баварии" грозит тюремный срок

Ранее Боатенг был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке
Джеррард рассказал, кто сможет заменить Салаха в "Ливерпуле"
29 Марта 22:00
Мировой футбол

Джеррард рассказал, кто сможет заменить Салаха в "Ливерпуле"

Ранее египтянин объявил, что текущий сезон станет последним для него в английском клубе

80-летнему Луческу стало плохо: его срочно госпитализировали в Румынии
29 Марта 21:20
Мировой футбол

80-летнему Луческу стало плохо: его срочно госпитализировали в Румынии

В настоящее время состояние тренера стабильное
Мбаппе: "Если есть команда, способная победить нынешнюю "Баварию", то это "Реал"
29 Марта 20:40
Мировой футбол

Мбаппе: "Если есть команда, способная победить нынешнюю "Баварию", то это "Реал"

Первый матч между "Реалом" и "Баварией" состоится 7 апреля в Мадриде
В "Барселоне" назвали две причины недовольства травмой Рафиньи
29 Марта 20:20
Мировой футбол

В "Барселоне" назвали две причины недовольства травмой Рафиньи

При этом в клубе не выражают негативной реакции в адрес игрока

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге