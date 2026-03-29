Польская лига внедрит систему офсайда

Клубы, выступающие в чемпионате Польши, приняли решение внедрить современную систему определения офсайда SAOT.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Meczyki, поставщиком технологии станет компания Hawk-Eye, которая уже используется в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Серии А и на чемпионатах мира.

Сообщается, что контракт планируется заключить сроком на четыре года, а сама система начнет работать со следующего сезона.

Технология будет интегрирована с VAR и телевизионными трансляциями. На стадионах установят 12 дополнительных камер, что позволит судьям получать больше ракурсов и точных данных.

В клубах рассчитывают, что внедрение системы ускорит принятие решений и повысит их точность.

Отметим, что на данный момент польская лига занимает 12-е место в рейтинге европейских чемпионатов.