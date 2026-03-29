29 Марта 2026
RU

Мировой футбол
Новости
29 Марта 2026 18:16
15
Польская лига внедрит систему офсайда

Клубы, выступающие в чемпионате Польши, приняли решение внедрить современную систему определения офсайда SAOT.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Meczyki, поставщиком технологии станет компания Hawk-Eye, которая уже используется в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Серии А и на чемпионатах мира.

Сообщается, что контракт планируется заключить сроком на четыре года, а сама система начнет работать со следующего сезона.

Технология будет интегрирована с VAR и телевизионными трансляциями. На стадионах установят 12 дополнительных камер, что позволит судьям получать больше ракурсов и точных данных.

В клубах рассчитывают, что внедрение системы ускорит принятие решений и повысит их точность.

Отметим, что на данный момент польская лига занимает 12-е место в рейтинге европейских чемпионатов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игорь Тудор покинул пост главного тренера "Тоттенхэма"
18:36
Мировой футбол

Игорь Тудор покинул пост главного тренера "Тоттенхэма"

В ближайшее время команда будет готовиться к матчам без постоянного наставника
Участие Винисиуса в матче с Хорватией под вопросом
17:31
Мировой футбол

Участие Винисиуса в матче с Хорватией под вопросом

Форвард испытывает дискомфорт после игры с Францией

"Арсенал" лидирует в борьбе за нападающего "Брюгге" Трезольди
16:15
Мировой футбол

"Арсенал" лидирует в борьбе за нападающего "Брюгге" Трезольди

Лондонцы уже ведут переговоры по трансферу форварда
Дешам раскритиковал условия в США перед ЧМ
15:58
Мировой футбол

Дешам раскритиковал условия в США перед ЧМ

Тренер сборной Франции пожаловался на проверки и логистику

"Ньюкасл" нацелился на вратаря "Манчестер Сити"
14:58
Мировой футбол

"Ньюкасл" нацелился на вратаря "Манчестер Сити"

"Сороки" готовят предложение по трансферу летом

Лапорта обвинил судей в симпатиях к "Реалу"
14:30
Мировой футбол

Лапорта обвинил судей в симпатиях к "Реалу"

Президент "Барселоны" заявил о предвзятости арбитров

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге