Участие Винисиуса в матче с Хорватией под вопросом

Нападающий "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор может пропустить товарищеский матч против Хорватии.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, участие футболиста в предстоящей встрече остается под вопросом из-за физического дискомфорта.

Сообщается, что после матча с Францией Винисиус тренировался только в тренажерном зале. При этом медицинские обследования не выявили у него травм.

Главный тренер команды Карло Анчелотти принял решение проявить осторожность и внимательно следить за состоянием игрока. В "Реале" также продолжают наблюдать за ситуацией и ожидают решения со стороны сборной Бразилии.

Матч между сборными Бразилии и Хорватии состоится 1 апреля. Напомним, что в предыдущей игре с Францией бразильцы уступили со счетом 1:2.