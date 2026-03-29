29 Марта 2026 14:58
"Ньюкасл" нацелился на вратаря "Манчестер Сити"

Вратарь "Манчестер Сити" Джеймс Траффорд может покинуть клуб по окончании сезона.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на football Insider, интерес к 23-летнему голкиперу проявляет "Ньюкасл", который намерен сделать предложение после завершения текущей кампании.

Траффорд перешел в "Манчестер Сити" из "Бернли" в 2025 году за 31 миллион евро. Его контракт с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2030 года.

В нынешнем сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах, пропустив 10 голов, при этом в шести встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 25 миллионов евро.

