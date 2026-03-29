"Интер Майами" начал вести переговоры с Каземиро

"Интер Майами" начал вести переговоры с 34-летним полузащитником "Манчестер Юнайтед" Каземиро. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, бразильский хавбек готов перейти в клуб МЛС, но у него также есть предложение из Европы и Саудовской Аравии. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к бразильцу со стороны "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Аль-Иттихада".

Каземиро выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2022 года. В текущем сезоне хавбек провел 30 матчей за манкунианцев во всех турнирах, записав на свой счёт семь забитых мячей и две голевые передачи.