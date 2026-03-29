Юрген Клопп принял участие в товарищеском матче легенд "Ливерпуля" и "Боруссии"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" и "Боруссии" Дортмунд Юрген Клопп принял участие в товарищеском матче легенд обоих клубов. Об этом сообщает İdman.Biz.

Немецкий специалист выступил в качестве главного тренера мерсисайдцев. Помимо Клоппа, за "красных" во встрече приняли участие Стивен Джеррард, Пепе Рейна, Ежи Дудек, Питер Крауч, Дирк Кюйт, Тьяго Алькантара и другие легенды "красных". За "Боруссию" сыграли Ян Коллер, Лукаш Пищек и Якуб Блащиковски. Игра закончилась вничью со счетом 2:2.

Напомним, Юрген Клопп дважды становился чемпионом Германии и один раз побеждал в английской Премьер-лиге. Кроме того, наставник выигрывал Лигу чемпионов и три раза уступал в финале турнира.