Хавбек "Реала" забивает почти в каждом матче

28 Марта 2026 02:09
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде продолжает демонстрировать результативную форму.

Как сообщает İdman.Biz, 27-летний футболист забил очередной гол за сборную Уругвая, сравняв счет в товарищеском матче против Англии (1:1), реализовав пенальти в концовке встречи.

Этот мяч стал для Вальверде уже седьмым в последних шести матчах. Ранее он отличался в играх против "Сельты", "Эльче" и "Атлетико", а также оформил хет-трик в ворота "Манчестер Сити".

Отметим, что следующий матч сборная Уругвая проведет 31 марта против Алжира.

На чемпионате мира 2026 года команда Марсело Бьелсы сыграет в группе с Саудовской Аравией, Кабо-Верде и Испанией.

